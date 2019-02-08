شنت إدارة تموين مركز دمنهور في البحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، والإدارة العامة لشرطة التموين، اليوم، حملة مكبرة للرقابة على فروع جمعيتى والمخابز البلدية المدعمة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط فرع "جمعيتي"، تبين أنها غير مرخصة واستولى صاحبها على سلع من وزارة التموين قيمتها مليون جنيه.

كانت وردت معلومات لمدير إدارة التموين، بقيام أحد أصحاب فروع جمعيتي، بتزوير ترخيص الفرع والتعاقد بموجبه مع الوزارة منذ ثلاث سنوات بالتواطؤ مع بعض مسؤولي شركة الجملة وصرف سلع تموينية بمستندات مزورة تتعدي قيمتها المليون جنيه، وتوجهت الحملة إلى مقر الفرع وجرى التحفظ علي المستندات المزورة، والاستعلام من الوحدة المحلية التي أفادت بعدم وجود ترخيص باسمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة، بعد وقف الصرف للفرع حيث ترتب علي التزوير إهدار للمال العام، وفقا لقانون العقوبات باعتباره موظف عام.

كما ضبطت الحملة 57 بطاقة تموينية و83 زجاجة مياه غازية منتهية الصلاحيه بأحد محلات البقالة التموينية، وسيارة نصف نقل محملة بعدد 100 قرص جبن رومي مجهولة المصدر، وتم التحفظ عليها والعرض علي النيابة العامة.

وضبطت الحملة أيضا 30 شيكارة دقيق مدعم بإجمالي طن ونصف الطن، داخل أحد المخابز المدعمة، جرى تجميعها بالمخبز خارج رصيد الماكينة، و7000 رغيف بلدي مدعم محملة علي سيارة للإتجار بها في السوق السوداء خارج منظومة المخابز، كما تم ضبط ثلاثة مخابز مدعمة تصرف أصحابها في كميات من حصص الدقيق.