أحيا الفنان مدحت صالح حفلا غنائيا بمناسبة احتفال محافظة الدقهلية بعيدها القومي، الليلة، بالصالة المغطاة بإستاد المنصورة الرياضي، بحضور مئات المواطنين وقيادات المحافظة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

حضر الاحتفال الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، والقيادات الأمنية والتنفيذية، والدكتورة هدى بلاط، مدير إدارة الموارد البشرية.

ووجه الفنان مدحت صالح التحية لشعب الدقهلية ولحضور الحفل قائلا، "تحية كبيرة لأهالي الدقهلية ويارب دايما الدقهلية بخير وعاصمتها المنصورة بلد السحر والجمال ويارب أيامكم كلها أعياد"، مؤكدا أنه تربطه علاقة قوية بالدقهلية لأنه متزوج من إحدى قراها.

وقدم "صالح" مع فرقة عمرو سليم الموسيقية عدد من أغانيه منها "زي ماهي حبها" و"اصعب إحساس" و"أنا مش بعيد" و"الحلم".