أصيب 11 شخصا، إثر حادث تصادم سيارة خاصة بمرفق الإسعاف، بأخري "ميكروباص"، اليوم، كانت قادمة من محافظة الإسكندرية ومتجهة إلى "أسيوط"، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين جميعا إلى المستشفى العام، واُزيل آثار الحادث.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بتصادم سيارة "ميكروباص" مع أخرى إسعاف على الطريق الصحراوي الشرقي، وانتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من: "أسامة سامي محمد"، 33 عاما مسعف، و"أحمد صلاح سيد"، 26 عاما، و"عبدالناصر مصطفى عبدالكريم"، 18 عاما، و"محمد بدوي مرسي عباس"، 36 عاما، و"محمد محسن قطب"، 28 عاما، و"حسام صالح علي"، 42 عاما، و"أروى عبدالجيد عبدالسلام"، 15 عاما، و"رولا عبدالجيد عبدالسلام"، 12عاما، و"سما وليد محمد"، 12 عاما، و"مفتاح رياض خلف"، 52 عاما، سائق سيارة الإسعاف.

وتحرر محضر بالحادث، وجري نقل المصابين جميعا إلى المستشفى العام، وتبيّن أنهم كانوا قادمين من محافظة الإسكندرية متوجيهن إلى أسيوط، واُزيل آثار الحادث وتم تسيير حركة المرور، وتولت النيابة العامة التحقيقات.