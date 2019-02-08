بالفيديو| عالم أزهري: لعبة "كونكر" حرام شرعا.. و"من كبائر الذنوب"

قال عمرو جبران، أحد علماء الأزهر الشريف، إن لعبة "كونكر" حرام شرعًا، ومضيعة للوقت، حيث ذكر أن الله عز وجل والرسول حذروا الأمة من ضياع نعم الله وهي الوقت.

وأضاف "جبران"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "انفراد"، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة "الرافدين"، أن لعبة "كونكر" لا تخلو من المقامرة، والله يقول في كتابة العزيز: "إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه"، موضحًا أن هذه اللعبة إن لم تكن قماراً فهي في حكم القمار الذي حرمه الله.

وتابع: "أنا أتجرأ على شيء حرمه الله، واعتبره من كبائر الذنوب".