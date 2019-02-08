رئيس "اتصالات النواب": الأطفال يتركون دروسهم للعب " PUBG" و"دي مصيبة"

قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن مصر ستشهد الفترة المقبلة شائعات أكثر وأكثر من خلال الدول التي ترعى الإرهاب، إذ ستعمل على تحويل الإيجابيات لسلبيات، و"للأسف الشديد نجد من يصدق هذه الشائعات".

وأضاف "بدوي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، المذاع عبر فضائية "الرافدين"، مع سعيد حساسين، أن لعبة "الكونكر" أحد حروب الجيل الرابع ضد مصر مثلها تماماُ كلعبة "الحوت الأزرق"، ويجب علينا نشر التوعية بخطورتها بين الشباب المصري.

وأشار إلى أن الأطفال يتركون دروسهم للعب " PUBG"، دي مصيبة وكارثة، ناقشنا مع جهاز تنظيم الاتصالات كيفية إغلاقها لأنها تمثل خطورة على أبنائنا، وعلى الأسر متابعة أبنائها وأولادها، "راقبوا أبنائكم كويس".