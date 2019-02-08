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نشطاء حقوق الإنسان.. «اللى يجاور الخواجة يقبض»

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أسرع قضية طلاق في 2019.. انتهاء زواج كويتي بعد 3 دقائق يثير الجدل

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برلماني عن زيادة معاشات الشرطة: "معاش اللواء 2200 جنيه"

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رئيس "اتصالات النواب": الأطفال يتركون دروسهم للعب " PUBG" و"دي مصيبة"

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