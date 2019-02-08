برلماني يشيد بمشروع قانون زيادة معاشات الشرطة: "مطلب عادل ومنصف"

أشاد اللواء يحيي كدواني، عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع قانون زيادة معاشات الشرطة، واعتبره "مطلب عادل وإنصاف".

وقال "كدواني"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، المذاع عبر فضائية "الرافدين"، إن "الزيادة في المعاشات أقل واجب لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، بسبب ما يقدمه ضباط الشرطة من تضيحات في خدمة البلد".

وأشار إلى أن هناك عدة قوانين مقدمة لزيادة معاشات الشرطة ولكن الحالة الاقتصادية للبلد تحول دون تنفيذها.

وتقدم اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، برفقة أكثر من مئة نائب آخرين، أمس، بمشروع بقانون، لتعديل كون وزارة الداخلية هيئة نظامية مدنية، لإضافة توصيف وكلمة "ذات كادر خاص".

ويهدف هذا التعديل إلى إعادة النظر في معاشات ومرتبات أبناء الوزارة العريقة، بما يتناسب مع ما يبذل من جهد وتضحيات في سبيل الوطن.