برلماني عن زيادة معاشات الشرطة: "معاش اللواء 2200 جنيه"

قال اللواء أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن وزارة الداخلية تنأى بنفسها عن زيادة معاشات الشرطة، مضيفا: "معاش لواء الشرطة لا يذكر، وبيضطروا يدوروا على شغل تاني بعد الخروج من الخدمة".

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع الإعلامي سعيد حساسين، أن "العقل لا يصدق المرتب الذي يتقاضيه لواء الشرطة بعد خروجه على المعاش، وأقل حاجة نقدمها له على خدمته لمصر بزيادة معاشه الشهري".

وتابع: "معاشات الشرطة حتى الآن معاش مدني وليس من وزارة الداخلية، اللواء بياخد 2200 معاش، فهل هذا مقبول؟".

وأردف: "والله والله اللواء بيروح يشتغل في وظيفة بعد الخروج على المعاش، أنا أؤيد زيادة المعاشات عايزين نوفر له حياة كريمة".

وتقدم اللواء ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، برفقة أكثر من مئة نائب آخرين، أمس، بمشروع بقانون، لتعديل كون وزارة الداخلية هيئة نظامية مدنية، لإضافة توصيف وكلمة "ذات كادر خاص".

ويهدف هذا التعديل إلى إعادة النظر في معاشات ومرتبات أبناء الوزارة العريقة، بما يتناسب مع ما يبذل من جهد وتضحيات في سبيل الوطن.