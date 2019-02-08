نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل مسابقة تعيين مدرسين مؤقتين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب شوقي: "س وج حول التعاقدات المؤقتة للفصل الدراسي الثاني 2018/2019 من إدارة الإعلام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

• ما المقصود بوظائف التعليم المؤقتة؟

هي وظائف كما تبدو تمامًا من اسمها "مؤقتة"، أي محددة بوقت معين للإيفاء باحتياجات ما لمدد محددة مسبقًا.

• لماذا تلجأ الوزارة لهذه الوظائف المؤقتة في مجال المعلمين؟

لسد العجز الموجود في بعض المدارس في عدد من المديريات في الجمهورية.

• ما هي التفاصيل الخاصة بعقود المعلمين المؤقتة التي أعلنت عنها الوزارة هذا الأسبوع؟

المقصود هو فتح باب التقديم للمعلمين بنظام المكافأة المؤقتة في وظيفة مؤقتة عن طريق التعاقد المؤقت للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠١٨-٢٠١٩.

• ما هي شروط التقدم للراغبين في التعاقد المؤقت بمكافأة مؤقتة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي؟

أبرز الشروط هي: أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل تربوي مناسب أو مؤهل عالي مناسب بالإضافة إلى دبلوم تربوي للوظيفة المؤقتة التي يتقدم إليها، وأن يكون من غير شاغلي الوظائف الحكومية سواء بالتعيين أو التعاقد.

• هل ما سبق يمثل كل الشروط الواجب توافرها في التعاقدات المؤقتة؟

لا، فيشترط كذلك ألا يكون المتقدم قريبًا لأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية في المديرية والإدارة التعليمية، وذلك حتى درجة القرابة الثانية نسبًا ومصاهرة.

• لماذا؟

ضمانًا للشفافية ومنعًا للوساطة والمحسوبية والوساطات.

• هل هناك شروط أخرى؟

نعم! يجب أن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة.

كما يجب ألا يكون قد حُكِم عليه في جناية أو جريمة مخلة باشلرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

• هل هذه هي كل االشروط؟

نعم، يبقى فقط اجتياز المقابلة الشخصية.

ما هي المستندات المطلوبة؟

يمكن الاطلاع على كافة المستندات وذلك من خلال الضغط هنا

• هل يتوجب على المتقدم أن يأتي بنفسه إلى مقر الوزارة في القاهرة؟لا، يتم التقدم للإعلان إلكترونيًا عن طريق الرابط المذكور أعلى

• ما هي الأعداد الكلية المطلوبة؟

تقوم كل مديرية بتحديد العدد المطلوب لديها لسد العجز الموجود في مدارسها بحسب التخصصات المطلوبة ويتم الإعلان عن ذلك.

• ما الغرض من التعاقدات المؤقتة في الفصل الدراسي الثاني؟

الغرض هو سد ما يمكن سده من عجز في كل مدرسة في كل مدينة وقرية قريبة أو بعيدة، وحتى يحظى كل طالب وطالبة في مصر بحقه في التعليم بأفضل صورة ممكنة في حدود الإمكانات المتاحة".