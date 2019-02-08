مصرع طفل سقط عليه سور منزل في سوهاج

لقي طفل مصرعه، مساء أمس، إثر انهيار سور أعلى سطح منزل بقرية "الخنانسة" دائرة مركز المنشأة بسوهاج، تم نقل الجثة للمستشفي المركزي، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة المنشأة بإنهيار جزء من سور بناحية الخنانسة شرق، وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين انهيار جزء من سور أعلى سطح منزل ملك "علي رفاعي سليمان"، ويقيم بذات الناحية نتج عن ذلك وفاة نجل مالك المنزل "عبدالله علي"، 4 سنوات.

بسؤال عم الطفل المتوفي (أحمد رفاعي- 59 عاما- موظف بالوحدة المحلية) ويقيم بذات الناحية، قرر أنه حال لهو الطفل أعلى المنزل سقط عليه جزء من السور، ما نتج عنه وفاته، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بإصابته بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأذن، وأن سبب الوفاة نزيف داخلي ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

حرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.