بالفيديو| زوجة وائل جسار: "لم يأخذ حقه فنيًا"

وجهت زوجة الفنان وائل جسار، رسالة مؤثرة لزوجها، أثناء لقائه مع الإعلامية "أروى" في برنامج "تحت السيطرة"، المذاع عبر فضائية "النهار".

وقالت زوجة وائل جسار: "هو حد بيخاف كتير، وحرصه الشديد عليا وعلى الولاد وخوفه وهو عنده عصبية زيادة شوية"، معتبرة أنه لم يأخذ حقه فنيًا.

وأكدت زوجة وائل جسار أنها لا تخشى أن تترك أبنائها مع زوجها: "بيتدخل في تفاصيلهم الصغيرة والكبيرة وكان بيساعدني كتير، وأنا آمن أنه يبقى مطرحي هو مش عنده وقت أنه يشوفهم، لكن الوقت البسيط اللي بيكون معهم بياخدهم وبيقص لهم شعرهم".

وتمنت زوجة وائل جسار السعادة والنجاح لزوجها، قائلة: "بتمنى له النجاح أكتر والسعادة لأنه بيساعدنا كلنا الصغير والكبير في العيلة، وأهله وأهلي، وبتمنى له كل شيء حلو في حياته والنجاح أكتر وأكتر لأنه بجد يستاهل، ومع الأمنية أنا بحبه كتير".