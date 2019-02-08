قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي وإنما يعمل كذلك على طرح العديد من المنتجات المصرفية والاستثمارية المختلفة والتي يحقق منها أرباحا تستطيع أن تسهم في تحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي.

وأعلنت والي، أن البنك طرح أوعية ادخارية جديدة للأفراد الطبيعيين في صورة وديعة لمدة ثلاث سنوات وخمس سنوات بدورية صرف متعددة لضمان تلبية احتياجات كافه العملاء.

وأوضحت أن قرار استحداث هذه الودائع جاء في إطار حرص البنك على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تعمل على دفع قاطرة النمو الاقتصادي وبما يحقق مصالح العملاء وجذب معاملات شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل في إطار تنفيذ سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الدولة.

ومن جهته أشار الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن الودائع هي أحد الأوعية الادخارية التي تهم قاعدة كبيرة من العملاء لذلك طرح البنك باقة متنوعة من الودائع حتى يكون للعميل حرية الاختيار بين عدد الودائع المختلفة منها ودائع 3 سنوات بعائد شهري 14.25% وأيضا ودائع بعائد ربع سنوي 14.5% بالإضافة إلى ودائع لأجل 5 سنوات بعائد ربع سنوي 15.5% وعائد سنوي 16% وجميع الودائع تكون تحت التسوية حسب ما يتم تحقيقه من أرباح فعلية وفقا للشريعة الاسلامية.

وأضاف فاروق، أنه يمكن الحصول على تسهيلات ائتمانية بنسبة تصل إلى 80% من قيمة الشهادة كما يمكن استرداد قيمة الشهادة بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

وأكد أن البنك سبق وأتاح عددا من الودائع الاستثمارية الأخرى ومنها وديعة المصريين كوعاء ادخاري للأفراد الطبيعيين مدتها ثلاث سنوات بعائد 14.5% تحت التسوية وطرح شهادة "رد الجميل " لكبار السن بعائد 17% لمدة سنة بدورية صرف سنويا.