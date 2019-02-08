السيطرة على حريق عقار قديم باللبان دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق نشب في عقار قديم مهدم، خالي من السكان بدائرة قسم اللبان، دون إصابات.

تلقت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك في الإسكندرية، صباح اليوم، بلاغًا يُفيد بنشوب حريق في عقار قديم مهدم، خالي من السكان بمنطقة رجب الطويلة- دائرة قسم اللبان.

وتبين أن العقار قديم مهدم ومهجور، وممتلئ بالقمامة التي تسببت في الاشتعال وساعدت على انتشاره.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق من خلال سيارتين إطفاء، ثم جرى تبريد الموقع بعدها مباشرة.

وجرى استدعاء مقاول الحي لإزالة الأجزاء الخطرة من العقار.

كما تواجدت قوات شرطة قسم اللبان لمتابعة الواقعة التي لم تُسفر عن وقوع أي إصابات.