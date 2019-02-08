تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنان محمد حماقي وهو يتغزل فى الفنانة منى فاروق والتي قبض عليها أمس بسبب فيديو جنسي منسوب لها رفقة الفنانة شيما الحاج.

يظهر حماقي في الفيديو هو يتغزل في منى بإحدى الحفلات بعد ظهورها في مسلسل "رحيم" حيث أبدى إعجابه الشديد بدور "علا" وحرصه على متابعة المسلسل فقط من باقي مسلسلات شهر رمضان الماضي.

وكانت إدارة الآداب بوزارة الداخلية، ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكاب فعل فاضح، بعد تداول مطقع فيديو إباحي على مواقع التواصل الاجتماعي انتشر لهما مؤخرا مع شخص يتردد أنه مخرج شهير، وتظهران فيه المتهمتان تؤديان حركات راقصة بملابسهن الداخلية، وهو ما أثار غضب مستخدمي "السوشيال ميديا".