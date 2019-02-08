ضبط خمسة من العناصر الإجرامية بمنطقة " السحر والجمال "

إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ منطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية، مكاناً لترويج المواد المخدرة.. فقد قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى بتوجيه حملة أمنية مكبرة إستهدفت المنطقة المشار إليها، عقب تحريات مُسبقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة تمكنت مجموعات العمل من ضبط كلٍ من:

1. عبدالله ع. أ- سن 28 ومقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.

2. أحمد س. س- سن 29 ومقيم بئر العبد بشمال سيناء، محكوم عليه فى قضية "إصابة خطأ" بالحبس لمدة 3 سنوات.

3. أحمد ح. ع- سن 31 ومُقيم الكيلو 14 بالإسماعيلية.

§ لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرةوخاصة مخدر الهيروين مُتخذين من منطقة السحر والجمال ومدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وأنهم على موعد لتسليم كمية من ذات المخدر لأحد عملائهم بناحية العاشر من رمضان مستقلين سيارتين ملاكى بالكيلو 52 طريق (القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزتهم (1 كيلو جرام من مخدر الهيروين).

4. عمار أ. س- سن 21 ومُقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وبخاصة مخدر "الهيروين" متخذاًمن مدينةالعاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. حال إستقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزته (100 جرام لمخدر الهيروين).

5. خالد م. ا- سن 43 ومُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس.. لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزته (250 جرام لمخدر الحشيش).