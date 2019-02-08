ينظم المجلس الأعلى للثقافة ندوة، يوم الاثنين 18 فبراير الجاري، بقاعة المجلس، بعنوان "العمارة والهوية في أفريقيا"، فى أطار البرنامج الثقافي الذى أطلقته الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة أحتفالا بتولي مصر رئاسة الأتحاد الأفريقي.

ويشارك فى الندوة عدد من المتخصصين بفنون العمارة فى مقدمتهم الدكتورة سهير حواس التى تقدم ورقة بعنوان "الجسور الثقافية بين مصر وافريقيا: مدخل للحفاظ على التراث الحضارى"، ويتحدث دكتور شريف مرجان حول "العمارة الدينية فى البلدان الأفريقية"، وتطرح الدكتورة هبة صفي الدين مداخلة بعنوان "من مصر إلى كل أفريقيا: الفن والعمارة للأطفال والشباب من الوعى للانتماء".

كما يشارك المهندس حمدى السطوحي بمداخلة بعنوان "الهوية الثقافية وتراث المستقبل الأفريقى: الفرص والمسؤلية"، ويعقب على الندوة المهندس سيف الله أبو النجا، من جمعية المعماريين المصريين، وتدير الندوة الدكتورة دليلة الكرداني ، مقررة لجنة العمارة بالمجلس الأعلى للثقافة.