أعلن بنك الإسكندرية، عن حاجته لموظفين (Senior Applications Developer - Senior Marketing Communication Officer - Senior Public Relations Officer).

وننشر الشروط التي أعلن عنها البنك، للتقدم إلى تلك الوظائف، كالتالي:

1- وظيفة Senior Applications Developer:

يشترط أن يكون المُتقدم حاصلًا على شهادات في علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات وأن يمتلك خبرة تتراوح بين 4 و6 سنوات.

وللتقديم للوظيفة من هنـــــا.

2- وظيفة Senior Marketing Communication Officer:

للتقديم للوظيفة من هنــــــا.

3- وظيفة Senior Public Relations Officer:

يشترط أن يمتلك المتقدم خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوت في مجال العلاقات العامة.

وللتقديم للوظيفة من هنــــــا.