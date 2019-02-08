أعلن بنك الإسكندرية، عن حاجته لموظفين (Senior Applications Developer - Senior Marketing Communication Officer - Senior Public Relations Officer).
وننشر الشروط التي أعلن عنها البنك، للتقدم إلى تلك الوظائف، كالتالي:
1- وظيفة Senior Applications Developer:
يشترط أن يكون المُتقدم حاصلًا على شهادات في علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات وأن يمتلك خبرة تتراوح بين 4 و6 سنوات.
وللتقديم للوظيفة من هنـــــا.
2- وظيفة Senior Marketing Communication Officer:
للتقديم للوظيفة من هنــــــا.
3- وظيفة Senior Public Relations Officer:
يشترط أن يمتلك المتقدم خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوت في مجال العلاقات العامة.
وللتقديم للوظيفة من هنــــــا.