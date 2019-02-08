قال الإعلامي أسامة كمال، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي استجاب لمناشدة شيرين محب حكيم، بالتدخل لعلاج ابنتها "جانو أسامة سعيد"، المصابة بورم في الحبل الشوكي.

وأوضح كمال، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه تلقى اتصالًا من رئاسة الجمهورية بتبني الرئيس السيسي حالة الشابة لإجراء جراحة عاجلة لها لإزالة الورم.

وناشدت شيرين محب حكيم، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل لعلاج ابنتها "جانو أسامة سعيد"، المصابة بورم في الحبل الشوكي، ويستلزم إجراء جراحة عاجلة في الخارج على يد خبراء أجانب وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc" أمس الخميس.

وقالت والدة الشابة باكية: "عندي أمل أن ييجي قرار من سيادة الرئيس أنها تتعالج، وأنا بقدم التماس للرئيس هو أب وحنين قوي، وأنا عارفة إنه إنسان قوي، يرحمها من الآلام اللي هي فيها وتعمل العملية".

وناشد كمال الرئيس السيسي بالتدخل وعلاج الطفلة وتبني حالتها وطالب من المصريين بالدعاء لجانو ومتوقعًا الاستجابة السريعة لمناشدتها.