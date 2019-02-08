ألقى ضباط مباحث مركز شرطة فاقوس القبض على المتهم بقتل طبيب داخل عيادته بقرية الطويلة التابعة مركز فاقوس في الشرقية.

وكان اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة فاقوس بلاغا باستقبال مستشفى القرين المركزي "محمد إبراهيم زايد" 61 عاما طبيب نساء وولادة ورئيس قسم النساء والولادة سابقا بمستشفى التل الكبير مقيم بمدينة فاقوس، جثة هامدة إثر إصابته بعدة طعنات نافذة بأنحاء متفرقة من جسده.

انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة فاقوس برئاسة الرائد محمد فاضل رئيس مباحث المركز، لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة وتبين من المعاينة الأولية إصابة الطبيب بـ 8 طعنات على يد مجهولين اقتحموا عيادته الخاصة بقرية الطويلة واعتدوا عليه بالضرب بأسلحة بيضاء ما أدى لإصابته ووفاته متأثرا بالإصابة.

وذكر شهود عيان أنهم رأوا الطبيب خارجا من عيادته يتسند على حائط وتسيل منه الدماء ونقلوه على الفور إلى مستشفى القرين وتوفي قبل وصوله إلى المستشفى.

جرى تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة وتحديد سبب ارتكابها وضبط المتهمين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة.