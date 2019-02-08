التقى السيد سامح شكري وزير الخارجية اليوم ٨ الجاري "لينديوي سيسيولو" وزيرة خارجية جنوب أفريقيا على هامش مشاركته في الاجتماعات التمهيدية للقمة الأفريقية في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تناول اللقاء التعاون الثنائي بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية أستهل اللقاء بالإشارة إلى عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكداً في هذا الإطار على أهمية الاستمرار في تطوير العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب أفريقيا في كافة المجالات، بما في ذلك عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة القادمة، وكذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، لتوثيق التعاون بين مصر وجنوب أفريقيا من أجل مصلحة البلدين والقارة على ضوء المكانة التي يتمتع بها البلدان.

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، أوضح حافظ أن الوزير شكري أشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين على ضوء الدور القيادي لهما على مستوى القارة، وأهمية استمرار التنسيق بين الجانبين في كافة الموضوعات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي، بما فيها التعاون في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وأبرزها تدشين طريق القاهرة/كيب تاون. كما شدد وزير الخارجية على أن مصر تولي أهمية كبيرة للعمل الأفريقي المشترك، وذلك على ضوء رئاستها للاتحاد الأفريقي لعام ٢٠١٩، مشيراً إلى أن مصر ستعمل خلالها مع أشقائها الأفارقة على التعاون في عدد من الموضوعات الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى قضايا السلم والأمن لتحقيق مصالح الدول الأفريقية.