اجتماع رباعي بشأن ليبيا فى أديس أبابا غدا

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سيعقد، غدا، الاجتماع الرباعي الخامس بشأن ليبيا على هامش أعمال القمة الأفريقية الثانية والثلاثين والمنعقدة حاليا بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وصرحت مصادر بالجامعة العربية فى أديس أبابا، اليوم، بأنه سيشارك في هذا الاجتماع الذي يعقد بمقر الاتحاد الأفريقي كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرس، والممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي.

ويأتي الاجتماع في سياق التزام الجامعة العربية، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي بمواصلة التعاون والتنسيق الوثيق القائم فيما بينهم؛ دعما للعملية السياسية في ليبيا.

وكان الاجتماع الرباعي الرابع قد عقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.