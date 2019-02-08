عثر أهالي بقرية كفر بني هلال مركز دمنهور بالبحيرة، اليوم، على جثة متحللة لعجوز داخل إحدى الشقق السكنية.

تلقى اللواء جمال الرشيدي، مدير أمن البحيرة، إخطارا بعثور أهالي بقرية كفر بني هلال التابعة لمركز دمنهور، على جثة لعجوز في وضع تحلل تام مسجاة على الأرض داخل إحدى الشقق السكنية.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى "صلاح زكي"، 67 عاما، ويقيم بمفرده داخل إحدى الشقق السكنية بكفر بني هلال منذ فترة قصيرة، وعثر على جميع متعلقاته بـ"الشقة" ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث، كما تبين أن الوفاة طبيعية منذ حوالي 37 يوما وأن انبعاث الرائحة الكريهة من داخل الشقة وراء كشف الحادث وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.