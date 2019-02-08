يشارك غدا اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة في ماراثون مع طلاب الجيزة "اختراق ضاحية".

ويأتي ذلك بمشاركة 3000 طالب وطالبة، ويبدأ الساعة 9 صباحا من أمام مول مصر، وحتى المدينة التعليمية.