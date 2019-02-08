اقترب إنتاج مصر من الغاز الطبيعى من 7 مليارات قدم مكعب يومياً، بعد تحقيق حقلى، جيزة وفيوم، ما يقارب 400 مليون قدم مكعب يومياً، ودخولهما الخدمة قبل ساعات، فيما تستهدف وزارة البترول زيادة الإنتاج إلى 8 مليارات قدم يومياً فى 2019 - 2020.

وقال مسئول بالوزارة لـ«الوطن»: «نقترب من تحقيق تطلعاتنا من حجم إنتاج الغاز الطبيعى، حسب الخطة الموضوعة». وأضاف المسئول: «حسب خطة الوزارة، فإن العام الحالى سيكون استكمالاً للنجاح الكبير الذى حققه القطاع خلال العام الماضى، إذ شهد القطاع العام الماضى استمرار زيادة إنتاج الغاز الطبيعى كإحدى ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة، ووضعها على الإنتاج، بما أسهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً على مدار العام، والوصول إلى معدلات غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالى الإنتاج الحالى من الغاز الطبيعى أكثر من 6.6 مليار قدم مكعب يومياً، ونحو 6.750 مليار قدم مكعب غاز حتى أواخر 2018.

وأوضح المسئول أنه يجرى حالياً العمل على زيادة معدلات الإنتاج من حقل آتول للغاز بمنطقة شمال دمياط بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، الذى تم تشغيله فى 2017، بمعدل إنتاج 350 مليون قدم مكعب غاز و9 آلاف برميل متكثفات يومياً من خلال تنمية البئر الرابعة لزيادة الإنتاج إلى 400 مليون قدم مكعب يومياً فى أكتوبر 2019.