أعرب الفنان أحمد بدير، عن سعادته بتكرميه من مهرجان المركز الكاثوليكي، وأشار أنه شعر أنه قدم شيء جيد على مدار مشواره الفني.

وبطريقة غير مباشرة، نفى أحمد بدير، شائعة زواجه من زوجة الراحل سعيد طرابيك، حيث حضرت معه تكريمه بحفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي، وأهداها الجائزة لمساندتها له على مدار مشواره الفني.

وكرم المهرجان هذا العام عددًا من الفنانين، ومنهم "أحمد بدير، هشام سليم، فاروق الفيشاوي، يسري نصر الله، كرم النجار، ورجاء الجداوي، الناقد طارق الشناوي ومودي الإمام"، إلى جانب منح تكريم للفنان عمرو يوسف والفنانة صبا مبارك عن دوريهما في مسلسل "طايع" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.