استقبلت الجامعة الأمريكية اليوم، مهرجان "إيجي كون" للأنيميشن والألعاب الإلكترونية اليابانية والمقام تحت رعاية السفارة اليابانية وشارك نحو ألف شاب وفتاة في المهرجان بأزياء شخصيات كرتونية يابانية وأمريكية صمموها ونفذوها بتكلفة تراوحت من 500 جنيه إلى ألفي جنيه لكل زي.

وظهرت لعبة "بابجي" في أكثر من زي، وأكد الشباب أن اختيارهم لهذا الزي نظرا لهوسهم باللعبة، كما ظهر الشباب مرتدين ملابس شخصيات جراندايزر والرجل العنكبوت وقراصنة الكاريبي وهالو كيتي.

من جانبه، أكد السفير الياباني ماساكي نوكي أنه شخصية وقورة، وبالرغم من ذلك اختار أن يشارك الشباب ويرتدي زي سوبر ماريو، مؤكدا أنه اختار تلك الشخصية تحديدا لأنه يفعل الخير دوما.

وتابع نوكي، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه سعيد أن يجد الثقافة اليابانية منتشرة بين الشباب المصري بتلك الطريقة، مؤكدا أن الثقافة خير وسيلة للتقارب بين الشعوب.

وأضاف: "نقش المصريين القدماء الرسوم على المعابد وكذلك اليابانيين على الورق ثم حولناها لرسوم متحركة تعبر عن الثقافة ولها محبيها بكل العالم".

يذكر أن مهرجان "إيجي كون" يعقد بصفة سنوية ويحضره آلاف الشباب من عشاق أفلام الأنمي وكارتون المانجا الياباني الشهير، ويقوم الشباب بارتداء ملابس الشخصيات "كوسبلاي".

في هذه المناسبة ارتدى السفير الياباني زي الشخصية اليابانية الشهيرة سوبر ماريو.

الجدير بالذكر أن سوبر ماريو هي سلسلة من ألعاب الفيديو من إنتاج شركة نينتندو اليابانية الشهيرة، ومن تصميم المصمم الياباني شيغيرو مياموتو.

وقدمت اليابان العديد من أفلام الكارتون المحببة للأطفال مثل كابتن ماجد، جراندايزر، ناروتو، هالو كيتي ومازنجر وغيرها من أفلام الرسوم المتحركة التي تعرض في العادة مترجمة أو مدبلجة بالتليفزيونات العربية.