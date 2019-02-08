بالتزامن مع أسبوع الصحة النفسية للأطفال، الذى يُعقد فى الفترة من 4 فبراير وحتى 10 فبراير، قامت منظمة خيرية فى لندن، بعرض مئات الأحذية على درجات قاعة سانت جورج فى لندن، بهدف زيادة الوعى بانتشار حوادث انتحار الأطفال فى المملكة المتحدة.

وحسب صحيفة «الإندبندنت»، فقد تعاونت منظمة «مطاردة الوصم» مع محطة الإذاعة المحلية «راديو سيتى توك»، من أجل تركيب عداد يحسب على مدار السنة عدد حالات الوفاة الناتجة عن الانتحار بين أطفال المدارس، وقد وصل عدد الأحذية المعروضة إلى 266 زوجاً، يمثل كل منها أحد الأرواح التى أزهقت بالانتحار فى عام 2017.

ويقول جيك ميلز، مؤسس منظمة «مطاردة الوصم»، ومقرها مدينة «ليفربول»: «كثير من الناس لا يدركون حقيقة أو أعداد المنتحرين، سواء فى لندن أو على مستوى العالم، خصوصاً أن الإحصائيات لا تكون دقيقة فى الغالب». وأضاف أن استخدام الأحذية كان مقصوداً، بهدف تقديم تصوير مرئى لتلك الأرواح أمام الناس، ليدركوا أن انتحار الأطفال ليس مجرد رقم، بل خسارة مأساوية لا يمكن تعويضها، وأمر يكسر القلب.

حظيت الحملة على ثناء كثيرين حول العالم، وظهر ذلك بشكل واضح عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أشار الشباب إلى الحملة مع كلمات تبين مدى تعاطفهم معها، ووصل عدد المشاركات على موقع «فيس بوك» إلى 10 آلاف خلال 24 ساعة فقط من بدء الحملة.