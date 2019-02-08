دعت منظمتان تابعتان للصليب الأحمر اليوم الجمعة إلى فرض حظر كامل على الأسلحة النووية، وحذرتا من تزايد إمكانية استخدام هذه الأسلحة مجددًا لأهداف تدميرية.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر- في بيان مشترك وفقا لقناة "فرانس 24"- أن بعض الدول التي تمتلك أسلحة نووية خرجت عن التزاماتها التاريخية المتعلقة بنزع الأسلحة النووية، وباتت تطور ترساناتها وتطور أنواعًا جديدة من الأسلحة النووية، وتجعل من استخدامها أمرًا أكثر سهولة.

وتأتي الحملة التي أطلق عليها اسم "نوتونيوكس" أو "لا للأسلحة النووية" بعدما تخلت الولايات المتحدة وروسيا عن معاهدة مهمة لضبط الأسلحة إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، أن واشنطن ستبدأ عملية الانسحاب من الاتفاق المبرم خلال حقبة الحرب الباردة في غضون 6 أشهر.