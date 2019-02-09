أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقتها على التعديلات المقدمة من 155 نائبًا على بعض المواد في الدستور.

وأكد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، في بيان صحفي، أن تلك التعديلات بمثابة فرصة لمزيد من التعديلات التي ثبت مع مرور الوقت عدم توافقها مع الواقع المصري.

وأكد أن دستور 2014 خرج وتم إعداده في ظروف استثنائية ومرحلة من عدم الاستقرار السياسي، وهو ما يتوجب على السلطة التشريعية اجراء تعديلات يكون من شانها تحقيق مصلحة الوطن والمواطن بما يتوافق مع الواقع المصري، خاصة بعد تحقيق الاستقرار والاصلاح السياسي.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنه تم إجراء مشاورات بين الهيئة البرلمانية للحزب، والمكتب السياسي للحزب، عن مبررات الموافقة على تلك التعديلات من حيث المبدأ، مؤكدًا أن الحزب سيشارك في جلسات الحوار المجتمعي للوصول إلى أفضل صيغة للدستور بما يحقق مصلحة الوطن.