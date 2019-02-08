قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة وضعت عددًا من الضوابط لاختيار المعلمين الجدد المتقدمين لوظيفة معلم بعقود مؤقتة.

وأضاف عمر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الضوابط الموضوعة تتمثل في عدم تقدم أبناء العاملين بالوزارة للمسابقة حتى يكون الأمر بشفافية كاملة، وحسن السير والسلوك وصحيفة الأحوال الجنائية وأن يكون من أبناء الإدارة المتقدم بها لسد العجز فيها، وأن يكون حاصل على مؤهل خاص بالتخصص المتقدم له، مشيرا إلى أنه لن يسمح بتقدم شخص على تخصص لا يؤهل له مؤهله الدراسي على عكس ما كان في السابق.

وأوضح أن العجز المبدئي وصل إلى 98 ألف مدرس وعملت الوزارة على اعداد قواعد بيانات لعلاج العجز ووصلنا لـ 69 ألف وتم الاستعانة بـ 5 آلاف خريج من خدمات وزارة التضامن الاجتماعي وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع الأزهر للاستعانة بمعلميه، ليصل مجموع العجز من 62 لـ 70 ألف معلم.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إلى أن الوزارة تسعى في الوقت الحالي إلى تطعيم المهنة بمعلمين يمتلكون المهارة للعمل بالمجال.