عمرو أديب عن اتفاقية "اللولو": الإمارات تعشق الاستثمار في مصر

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته بتوقيع الحكومة ممثلة في وزارتي التموين والتجارة الداخلية والإسكان، على اتفاقية مع سلسلة "اللولو" العالمية المتخصصة في تجارة التجزئة، بإجراء تحويل 500 مليون دولار من مقرّها في دولة الإمارات؛ لبدء إنشاء 4 فروع جديدة في مناطق في القاهرة الجديدة وأكتوبر والعبور، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضبط الأسواق وتوفير السلع الغذئية بأسعار مخفضة.

وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، إن الإمارات تعشق السعادة في مصر، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل.

وأضاف: "الناس كلها عارفة السوق المصري، وعارفة إن المصريين بيشتروا ببذخ، خاصةً في المدن الكبيرة وكثيفة السكان".