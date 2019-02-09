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عمرو أديب: وفاة المشردين بسبب البرد في بريطانيا عار عليها

عمرو أديب: وفاة المشردين بسبب البرد في بريطانيا عار عليها

اليوم.. وزيرة الصحة تسافر لـ"أديس أبابا" للمشاركة في تولى مصر رئاسة "الاتحاد الإفريقي"

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عمرو أديب عن اتفاقية "اللولو": الإمارات تعشق الاستثمار في مصر

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