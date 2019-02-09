أديب عن شاب حبسته أمه في منزل مهجور 10 سنوات: "يا ريت الدولة تتبناه"

طالب الإعلامي عمرو أديب، بسن تشريع يحمي الطفل، على خلفية حبس أم، لابنها، لمدة 10 سنوات في منزل مهجور.

وقال أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر": "دي حكاية تتعمل فيلم أمريكاني، الولد دخل الحبس طفل وخرج مش قادر يتحرك، منظر غير طبيعي".

وأضاف: "لولا تدخل الدولة لتطورت الأوضاع إلى الأسوأ، وبالتأكيد دُمر هذا الشاب نفسيًا وعصبيًا، وما حدث معه غير إنساني، وأعتقد أنه لم كُتبت في أي صحيفة عالمية لما صدقها الناس".

وناشد "أديب" المسؤولين بتبني هذا الشاب، قائلًا: "ده اتبهدل ويجب ترميمه".