اليوم.. وزيرة الصحة تسافر لـ"أديس أبابا" للمشاركة في تولى مصر رئاسة "الاتحاد الإفريقي"

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ضمن الوفد المشارك لتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام، حيث من المقرر أن يترأس "السيسي" أعمال الدورة العادية الثانية والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالاتحاد.

جدير بالذكر، أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لهذا العام، تعد هى المرة الأولى منذ نشأته عام 2002 خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية، وتعد تتويجاً لجهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وتجسيداً لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم في ستينات القرن الماضي، وهي الجهود التي قوبلت من الأشقاء الأفارقة بالتقدير مما انعكس بالمقابل في منح مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي الثقة في إدارة والإشراف على الجهود القارية الدؤوبة لتلبية أحلام وطموحات الشعوب الأفريقية في غدٍ أفضل.