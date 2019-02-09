قال الفنان محمد رمضان، إن مهنة التمثيل قائمة دائما على تسلية الجمهور، موضحا أنه في بداياته طرده أحد المخرجين من مسلسل لأنه لم يك مؤمنا بموهبته، وقالت له والدته حينها: "هو مش مؤمن بموهبتك.. هو مش عايز يؤمن بموهبتك".

وأضاف رمضان، خلال استضافته ببرنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، المذاع عبر فضائية "ON E": "اكتشفت إن اللي زعل من السيارة اللامبورجيني اللي معاه عربية حلوة جدا، والمواطن البسيط بالنسبة له الهيونداي زي لامبورجيني، ومش هيزعل وهيقول ربنا يزيده".

وتابع أنه عندما نشر أول صورة لسيارتيه لاحظ هجوما كبيرا للغاية عليه، موضحا: "أنا حددت علاقتي بجمهوري منذ البداية، وأنا شايل كل الحواجز اللي بيني وبين جمهوري، واشتريت عربيتين كنت بحلم اشتريهم، ووريتهم لأمي وزوجتي وإخواتي وجمهوري كمان".