عرض الإعلامي عمرو أديب، تفاصيل إنشاء 13 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، وسلط الضوء على المناطق الصناعية التي تم افتتاحها بمحافظتي أسيوط والمنيا، موضحا أن محافظة أسيوط فيها 292 وحدة صناعية مقامة على مساحة 73 فدانا، وفي المنيا 78 وحدة صناعية مقامة على مساحة 18 فدانا.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن "المواطن بيروح ياخد المصنع بتاعه جاهز فى كل التراخيص، وفيه مشاريع انتهت وبدأت تتسلم فيه مشاريع لسه بتتعمل"، متابعا: "المناطق الصناعية وصلت نسبة البطالة فيها من 9 إلى 8.5%، وهو ده المهم".

وأوضح التقرير الذي عرضه الإعلامي أن الصناعة قاطرة التقدم والسبب الأساسي لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإطلاق الثورة الصناعية فى مصر وتوجيهاته بإنشاء 13 مجمعا ومدينة صناعية بجميع أنحاء الجمهورية، حتى وصل عدد الوحدات الصناعية لـ4500 مصنع.

وقال أحد العاملين بالمنطقة الصناعية بأسيوط، إن المشروع عبارة عن 73 فدانا مقامة على مساحة 310 آلاف متر مسطح، عبارة عن 19 هنجرا يضم 292 ورشة، بنسبة تنفيذ بلغت 30%، فيما قال آخر: "هنا في لقمة عيش، والبلد فيها خير، ومش مستاهلة أسافر وأتغرب".