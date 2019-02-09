واصل الإعلامي عمرو أديب، عرض تقارير "شباب الصناعة شباب العمل.. 13 منطقة صناعية"، مسلطا الضوء خلالها على المناطق الصناعية الموجودة في محافظتي المنيا وأسيوط.

وأشار أديب خلال برنامجه إلى أن محافظة أسيوط بها 292 وحدة صناعية مقماة على مساحة 73 فدانا، أما في المنيا فهناك 78 وحدة صناعية مقامة على مساحة 18 فدانا، مردفا: "المواطن بيروح ياخد المصنع بتاعه جاهز في كل التراخيص، وفيه مشاريع انتهت وابتدت تتسلم وفيه مشاريع لسه بتتعمل".

وأوضح أديب أن المناطق الصناعية جعلت نسبة البطالة 8.5 و9%، مردفاً: "هو دا المهم".

وكشف التقرير أن الصناعة هي قاطرة تقدم الأمم، الذي كان سببا أساسيا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة إطلاق الثورة الصناعية في مصر وتوجيهه بإنشاء 13 مجمعا ومدينة صناعية في جميع أنحاء الجمهورية، لتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، ووصل عدد الوحدات الصناعية لحوالي 4500 مصنع.

وقال أحد العاملين في المنطقة الصناعية بأسيوط، إن المشروع كله عبارة عن 73 فدانا في حدود 310 آلاف متر مسطح، عبارة عن 19 هنجرا، شاملة 292 ورشة، ونسبة التنفيذ 30 %، وأضاف آخر: "هنا فيه لقمة عيش، وفيه خير في البلد، مش مستاهلة إني أسافر أو اتغرب".

وتشهد المنيا إنشاء منطقة صناعية "المطاهرة" على مساحة 18 فدانا تضم 78 وحدة صناعية، وقال أحد العاملين بالمشروع: "هنا مجمع صناعى على مستوى عالى جدًا يوفر عمالة كبيرة جداً، والمشروع به 8 هناجر، وهناك مبانى إدارية وخدمية، والمشروع إنقاذ لمدينة المنيا والمنطقة كاملة، يوفر أكثر من 600 فرصة عمل".

وأضاف آخر: "مفيش شك أنه مشروع قومي يوفر فرص عمل كثيرة، وفي شركتي فقط مش أقل من 1500 عامل على مدار تنفيذ الثلاث مبان إدارية في إطار الشركة، وعندما تنشأ المصانع خلال 2019، هنلاقي فرص عمل أخرى كتيرة، في 78 ورشة كل واحدة مش هتاخد أقل من 300 عامل، وفي المنيا مش هيبقى فيه أى بطالة".

وأردفت عاملة بالمشروع: "المشروع هيحيي المدينة الصناعية، معايا 3 مبان إدارية، منهم مبنى المعارض وهو أكبر مبنى في الموقع كله".

ولفت التقرير إلى أن المشروعات تحل كثير من المشكلات، أولها أن عددا كبيرا من شباب الصعيد يجد فرص عمل، ولن يفكرون في النزول للقاهرة التى ازدحمت بشكل كبير جداً بحثاً عن فرص العمل، كما يشارك فى دعم الاقتصاد.