قال الإعلامى عمرو أديب، إن هيئة الترفيه السعودية قررت توقيع عقود مع الفنانين المصريين لتوسعة سوق الفن المصري، بسبب محدوديته، متابعا: "المسرحية بتتذاع وتتعمل في سوق ضيق بعدد قليل من المشاهدين".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وقع عددا كبيرا من العقود مع ممثلين ومطربين، على رأسهم الفنان عادل إمام، ويحيى الفخراني، وعمرو دياب، ومحمد حماقي، وعددا كبيرا من المشاهير، من أجل استقطاب الفعاليات الترفيهية المصرية إلى المملكة العربية السعودية.

وتابع: "الاتفاقيات دي زي الطفرة الفنية اللي حصلت بين بريطانيا وأمريكا".