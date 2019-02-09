علق الإعلامي عمرو أديب، على توقيع وزارة الترفيه السعودية مع الفنانين المصريين، عقودا لتوسعة سوق الفن المصري بسبب محدوديته، قائلا إن التوقيع يعتبر توسعة هائلة لسوق الفن بشقيه الغناء والتمثيل في مصر.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن ما يحدث الآن هو ما كان يحدث من 100 عام، "كانت فرقة نجيب الريحاني وفرقة يوسف بيه وهبي تاخد المسرحية وتطلع بيها بالعربيات والجمال، وتلف بيها في الشام والعراق علشان يعرض العمل بتاعه، وكان العمل الفني المصري تقليد للفن المصري بأن يذهب للعالم وتلك التجربة تعود من جديد".

وعقد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مؤتمرًا صحفيًا اليوم، بحضور عددا من الفنانين والمطربين منهم عمرو دياب ومحمد هنيدي وهاني شاكر ويسرا وعمرو مصطفى.

وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تشرفت اليوم بتوقيع عددا من الاتفاقيات المهمة في الترفيه ببلدي الثاني مصر، تشمل المسرحيات والحفلات الغنائية وأنشطة أخرى عديدة".