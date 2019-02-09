استضافت الإعلامية منى الشاذلي مجموعة من الشباب "سفراء أفريقيا"، الذين قرروا المغامرة والسفر إلى عدد كبير من الدول الإفريقية في خطوة لاكتشاف تلك الدول، وكيف يحيا أهلها وطبيعتهم، وحكى كلا منهم قصته في تلك المغامرة للسفر من مصر إلى الدول الإفريقية عن طريق المواصلات البرية.

قال أحد الشباب، أثناء استضافته ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الشباب يدفعون مصاريف الرحلات الخاصة بهم وكان مبلغ السفر لدولتين أكثر من 20 ألف جنيه، متابعا: "هي مبالغ كبيرة بس لما بنقسمها على البلاد بنلاقي المبلغ معقول شوية.. ولسه فيه جمعيات بندفعها طول السنة علشان نسافر إفريقيا".

وقالت "ريجان"، إنهم أثناء سفرهم يحاولون تغطية ملاجئ الأيتام في إفريقيا وإقامة خزان للمياه لهم، متابعة: "حاجات بسيطة بس كفاية أنهم عارفين أنها من مصر.. أنتوا جايين من أقصى الدنيا علشان تعملوا حاجة بسيطة وبالنسبالهم كبيرة جدا".

وقال أخر إنه علم بالسفر والترحال حول إفريقيا عن طريق الـ"سوشيال ميديا"، متابعا: "كان نفسي أسافر إفريقيا ومكنتش متخيل أني ممكن أعمل الرحلة بريا".