طالبة تنتحر بإلقاء نفسها من شرفة المنزل بسبب مرض نفسي في سوهاج

لقيت طالبة مصرعها، أمس، إثر إلقاء نفسها من شرفة الطابق الثاني بمنزلها بدائرة قسم شرطة جرجا في سوهاج، بسبب مرورها باكتئاب نفسي وانفصام في الشخصية.

تلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة جرجا، يفيد بورود إشارة من مستشفي جرجا العام، بوصول (نورهان ج. ن".- 18 عاما- طالبة) وتقيم شيخ العرب بندر جرجا، مصابة بجرح قطعي بالرأس وكسر بالساق الأيمن واشتباه ما بعد الارتجاج، وتوفيت عقب وصولها.

بالانتقال والفحص وسؤال والدها 47 عاما، نجار، ويقيم بذات الناحية قرر بقيام نجلته بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الثاني بالمنزل وذلك لمرضها بإنفصام الشخصية واكتئاب نفسي.

وأضاف أنها تعالج لدى أحد الأطباء النفسيين، و"قدم روشتات علاجية تفيد ذلك" ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ"، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.