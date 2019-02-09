بمناسبة القضاء على قوائم الانتظار، يقيم غدا، صالون المحور، الذي يديره حسن راتب رئيس قناة المحور، احتفالية خاصة من معهد القلب القومي، وذلك لأول مرة، لتكون شاهد عيان على تطوير المعهد، والطفرة الكبيرة على المستوى المهني والطبي والتمريض، وكذلك على المستوى الإداري والقضاء على قوائم الانتظار في جراحات القسطرة وتركيب الدعامات.

يأتي ذلك بحضور دكتور جمال شعبان عميد معهد القلب القومي، وقيادات معهد القلب ونخبة من العلماء والمثقفين والمهتمين بالشأن العام وكبار الكتاب والصحفيين وعدد من رؤساء التحرير، وتذاع عبر شاشة قناة المحور.

وقال رئيس قناة المحور، إن هذا اللقاء يأتي في إطار حرصه على تقديم أنشطة خدمية متنوعة انطلاقا من قناعته بالمسؤولية المجتمعية وأهمية مساهمة رجال الأعمال في تطوير الخدمات الطبية، متابعا: "فعلى الرغم من كل الجهود التي تبذلها الدولة من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية، إلا أننا ما نزال في أشد الحاجة لجهود مخلصة يقدمها المجتمع المدني يقوم من خلالها بدعم ومساندة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها بلا شك المؤسسات المعنية بتقديم الخدمية الطبية".

وأضاف أن المعهد القومي للقلب يأتي فى مقدمة تلك المؤسسات الطبية التي تحتاج للدعم والرعاية حتى يتمكن من مواصلة تقديم خدماته وخاصة للشريحة المجتمعية التي هي في أشد الحاجة إلى هذه الخدمات التي تفوق قدرتها على تحمل نفقات العلاج.

يذكر أن صالون المحور الثقافي يتطرق إلى مناقشة العديد من القضايا الوطنية تحت عنوان "في حب مصر"، في مختلف المجالات الثقافية والفنية والسياسية والإعلامية، بحضور نخبة من كبار الشخصيات العلماء والمثقفين والإعلاميين وتذاع عبر شاشة قناة المحور الفضائية.