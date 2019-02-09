أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط استئناف الدراسة بكافة كليات الجامعة غداً الأحد 10 فبراير، والذي يعد أول أيام الفصل الدراسي الثاني، وعودة العمل الإداري بكافة قطاعات الجامعة بكامل طاقتها وذلك عقب انتهاء إجازة نصف العام الجامعي 2018/2019.

وأشارا إلى أنه طبقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعي التي حددها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي فإنه من المقرر أن يمتد الفصل الدراسي الثاني على مدار 16 أسبوعًا متصلة، وينتهي في 30 من مايو 2019 على أن يكون موعد بدء امتحانات آخر العام في الأول من يونيو 2019 ولمدة تقارب الشهر.

ومن جانبه أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب جاهزية الجامعة لاستقبال أبنائها من الطلاب، والتي يتجاوز عددهم 83 ألف طالب وطالبة بمختلف كليات الجامعة، وأكثر من 15 ألف طالب وطالبة من الطلاب المغتربين المقيمين بالمدينة الجامعية، مضيفاً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لانطلاق العملية التعليمية في أول أيام الفصل الدراسي الثاني على نحو قوي يضمن انتظام الدراسة وسيرها وفق الجدول الزمني المحدد لها.

وقال أن الأمر يتم بالتنسيق مع كافة عمداء الكليات لمتابعة انتظام الدراسة، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الطلاب أو تعيق العملية التعليمية.