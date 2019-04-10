قال فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، إن معظم الدول العربية تبنت خططا وبرامج تتواءم مع خطة التنمية المستدامة 20 30، لافتا أن هذا يضع منظمة العمل العربية أمام مسئوليات جسام تتطلب عملا جادا يستثمر كل طاقات المجتمع وموارده وثرواته بشكل شامل.

وأشار "المطيري"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تنظمه منظمة العمل العربية، لتسليط الضوء على أهم بنود الدورة 46 لمؤتمر العمل العربي، الذي يبدأ فعالياته اﻷحد المقبل، إلى أن التقرير المعروض على جدول أعمال المؤتمر هذا العام يأتي تحت عنوان "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة"، ليربط بين مستقبل أسواق العمل العربية وواقع القوى العاملة ودور الشراكة الحقيقية بين أطراف العمل الثلاثة (عمال - حكومات - أصحاب أعمال).

جدير بالذكر، أن مؤتمر العمل العربي ينطلق في دورته 46 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في الفترة من 14 حتى 21 أبريل الجاري.