قال اللواء خالد فوزي، مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إن الدولة أهتمت بذوي الإعاقة، وسعت لتضافر كافة الجهود لتذليل كافة العقبات أمامهم، والعمل على دمجهم في شتى مجالات الحياة، وخصص دستور 2014 نحو 11 مادة لهم.

وأضاف مساعد وزير الداخلية في كلمة له اليوم الأربعاء، بندوة "الشرطة في خدمة ذوي الإعاقة" بأكاديمية الشرطة، أن هذه الشريحة وجدت من القيادة السياسية كافة أوجه الرعاية بتخصيص عامًا لهم.

وتابع، أن وزارة الداخلية تهتم بمتحدي الإعاقة حيث أنهم شركاء في التنمية بما يملكوه من مواهب، وتم توقيع برتوكول تعاون بين الداخلية والاتصالات لتسهيل التعامل مع متحدي الإعاقة من خلال تطبيقات حديثة، وأن جهود الوزارة في هذا الصدد لن تتوقف.