بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية عزاء إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمس بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وعبر الرئيس الإماراتي في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في ضحايا الحادث الإرهابي، الذي استهدف نقطة أمنية في مدينة الشيخ زويد، والذي أسفر عن سقوط شهداء ومصابين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأربعاء، أن نائب الرئيس الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعثا برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستشهد 4 من رجال الشرطة و3 مواطنين في تفجير انتحاري استهدف منطقة سوق الثلاثاء في الشيخ زويد بشمال سيناء، حيث فجَّر انتحاري إرهابي نفسه بجوار قوة أمنية.

وكان الانتحاري البالغ من العمر حوالي 15 عامًا فجَّر نفسه بالقرب من القوة الأمنية؛ ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفردَيْ شرطة، فضلاً عن استشهاد ثلاثة مواطنين أحدهم طفل يبلغ من العمر 6 سنوات، بالإضافة إلى إصابة 26 آخرين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.