واصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، زيارته الميدانية لمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، يرافقه وزيرا الإسكان والتنمية المحلية، ونائباهما، ونائب وزير التربية والتعليم، وأمين عام مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة.

وتفقد رئيس الوزراء، أعمال تطوير الكورنيش بطول 1560 مترًا، من مسجد الحق وحتى مسجد أبو مندور بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وكذا مشروع أعمال الإنارة وتركيب الأعمدة الديكورية للمرحلة الثانية من الكورنيش.

كما تفقد مدبولي، ميناء الصيد برشيد، والذي يعد من المشروعات القومية العملاقة، وهو جزء من منظومة تطوير وتنمية مدينة رشيد، وجعلها قبلة للسياحة العالمية، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستمع رئيس الوزراء، لشرح من المحافظ اللواء هشام آمنة، عن الميناء، وأنه أول ميناء صيد بالمحافظة بإجمالي تكاليف استثمارية للميناء بلغت حتى الآن 375 مليون جنيه (تم صرف 30 مليون جنيه حتى عام 2017 كما جرى التصديق في عام 2018 على اعتماد مبلغ 65 مليون جنيه من وزارة التخطيط و10 ملايين جنيه تمويلا ذاتيا بإجمالي مبلغ 75 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 85%).

وأشار إلى أن الميناء الجديد، سيضم 3 مصانع منها مصنع لتعليب الأسماك ومصنع لشباك الصيد ومصنع للثلج، بالإضافة إلى إنشاء 22 مبنى للصناعات البحرية ورصيف صيانة للسفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر، بالإضافة إلى إقامة محطة كهرباء خاصة لتغذية الميناء بأكمله.