أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أنّ وزارة الإسكان مُمَثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 1091 قطعة أرض سكنية في "الإسكان المتميز" في 13 مدينة جديدة، و891 قطعة أرض سكنية في "الإسكان الأكثر تميزاً" بـ13 مدينة جديدة، على أنّ يتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإليكتروني on line.

وتستعرض "الوطن" خطوات حجز قطع الأراضي السكنية "الإسكان المتميز والأكثر تميزًا"

الخطوة اﻷولى

التقديم حتى يوم الخميس 18-4-2019 الساعة 11:59 مساءً.

- الدخول على الموقع اﻹلكتروني (www.hdb-reservation.com) ببنك التعمير واﻹسكان دون كلمة مرور.

- استعراض كراسة الشروط أو طباعتها لمعرفة التفاصيل "المساحات، الأسعار، وأرقام قطع اﻷراضي"، مع إمكانية استعراض خطوات الحجز بالتفصيل (فيديو / مكتوبة).

- ينشئ المتقدم حسابا جديدا عن طريق التسجيل بالموقع عن طريق الرقم القومي ورقم الموبايل.

- يتم إرسال رسالة sms بكلمة المرور تستخدم في تسجيل البيانات الأساسية.

- عن طريق الضغط على مفتاح (طلب استمارة) يظهر رقم حساب على الشاشة، وهو الرقم الذي سيتم استخدامه في سداد جدية الحجز بموجب رقم الحساب (الرقم الذي تم الحصول عليه بالخطوة السابقة، (يقوم العميل بتحويل مبلغ وقدره 100 ألف جنيه للإسكان المتميز، و350 ألف جنيه مصري للإسكان الأكثر تميزً)، ومقدم الحجز ومبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل ـ دفعة واحدة وغير مجزأ، على أنّ يتحمل العميل العموﻻت ومصروفات التحويل من حسابه البنكي إلى رقم الحساب بموجب رقم الحساب (رقم اﻻستمارة الذي تم الحصول عليه في الخطوة السابقة)، ببنك التعمير والإسكان فرع المهندسين بأحد طرق السداد التالية:

1- التحويل من حساب العميل في البنوك كافة داخل مصر عن طريق (ACH).

2- سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX).

3- التحويل من أي فروع من فروع بنك التعمير والإسكان حال وجود حساب للعميل بالبنك.

4- إتاحة شاشة لتسجيل البيانات اﻷساسية (اسم العميل / العنوان / الرقم القومي للمواطن/ الإيميل / اسم الزوجة ورقمها القومي)، وتحميل صورة الرقم القومي وجه وظهر في ورقة واحدة، ويتاح طباعه نسخه من اﻻستمارة.

- يتم إرسال رسالة sms تفيد وصول مبلغ الحجز خلال 72 ساعة من تحويل العميل لبنك التعمير والإسكان، وحال عدم وصول الرسالة خلال تلك الفترة يجب التواصل مع مركز اتصالات بنك التعمير والإسكان على رقم 19995.

الخطوة الثانية

من الأحد 21 أبريل 2019، حتى الأربعاء 24 أبريل 2019.

- مراجعة داخلية في الهيئة والبنك.

الخطوة الثالثة: الحجز

- بالنسبة للإسكان المتميز اعتبارًا من الساعة 10 صباح الثلاثاء 30 أبريل 2019 وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل الثلاثاء 7 مايو 2019.

- بالنسبة للإسكان الأكثر تميزًا اعتبارًا من الساعة 10 صباح الأحد 21 أبريل 2019 وحتى الساعة 11:59 منتصف ليل الخميس 9 مايو 2019.

- الدخول على الموقع مرة أخرى بكلمة المرور والرقم القومي.

- تظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها.

- تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي:

"المحافظة، المدينة، المنطقة (المجموعة)، نوع الوحدة، رقم العمارة، ورقم الوحدة"، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

يتم استكمال باقي مقدم الحجز خلال الفترة من يوم الأحد 12 مايو 2019 وحتى يوم الخميس 13 يونيو 2019 "بالنسبة للإسكان المتميز"، ومن يوم الثلاثاء 14 مايو 2019 حتى يوم الأحد 16 يونيو "بالنسبة للإسكان الأكثر تميزًا".

- حال عدم استكمال الإجراءات أو إلغاء حجز الوحدة السكنية، التي جرى اختيارها، يتم رد المبالغ المسددة، وفقًا لما يلي:

1- سيتم إتاحة شاشة على الموقع الإلكتروني ببنك التعمير والإسكان بعد الانتهاء من فترة الحجز، لتسجيل طلبات رد المبالغ المسددة.

2- يتم رد المبالغ المسددة بناء على طلب المتقدم للحجز وبأسلوب السداد السابق السداد به، مع مراعاة ما جاء في حالات إلغاء التخصيص الواردة بالشروط العقارية بكراسة الشروط.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية طرحت 1091 قطعة أرض سكنية بـ"الإسكان المتميز"، في 13 مدينة جديدة، وهي "6 أكتوبر الجديدة، بدر، العاشر من رمضان، السادات، سوهاج الجديدة، الفيوم الجديدة، قنا الجديدة، أسيوط الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا، غرب أسيوط، برج العرب الجديدة، وطيبة الجديدة"، وطرح 891 قطعة أرض سكنية، بـ"الإسكان الأكثر تميزًا"، في 13 مدينة جديدة: "القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، الشروق، العبور، دمياط الجديدة، 15 مايو، بدر، العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، بني سويف الجديدة، أسوان الجديدة، وبرج العرب الجديدة".

ويمكنك الاطلاع على الشروط المالية ومواصفات قطع الأراضي من خلال كراسة الشروط من هنــــــا، أو من هنــــــــا.