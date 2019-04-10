قال الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه على مدار يومين كانت زيارته للولايات المتحدة مثمرة على كل المستويات.

وأضاف السيسي: "سعدت بلقاء الرئيس دونالد ترامب وبُحسن الاستقبال، وتحدثنا سويا عن موضوعات بالغة الأهمية وعن الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستشعرت مدى اهتمامه بكل التفاصيل وقدرته على الإلمام بها.. واتفقنا على تعزيز آليات التعاون بين بلدينا في مختلف القضايا الإقليمية والدولية".

وبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإثنين الماضي، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة استمرت 3 أيام، تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتعد هذه الزيارة الثانية للرئيس السيسي على المستوى الرسمي، لكنها سابع زيارة للرئيس للولايات المتحدة منذ توليه الحكم في صيف عام 2014، حيث كانت أول زيارة في شهر سبتمبر من العام نفسه، أي بعد 3 أشهر من توليه مهام منصبه، للمشاركة في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.