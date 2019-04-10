نقيب العلميين وسط أنصاره في العمومية التي عقدت في الشارع

طالب السيد عبدالستار المليجي، نقيب العلميين، نقباء الفروع وأمناء الصندوق في الفروع، بإرسال الإيرادات على رقم الحساب الرسمي للنقابة المعروف لدى الجميع "حفاظا على أموال النقابة من العبث" حسب تعبيره.

ودعا طالب "المليجي"، في بيان صادر اليوم، بإرسال قسيمة الإيداع إلى الحسابات كما هو متبع من عشرات السنين، وألا ترسلعن طريق شيكات أو باسم أي شخص "لأنها ستصرف بسهولة عن طريق خطاب مختوم وهذه ستكون مسؤولية كبيرة ماليا تقع تحت إهدار الأموال العامة والتي هي ملك لأعضائها" حسب نص البيان.

ويأتي القرار على خلفية أزمة بين النقيب ومجلس النقابة الذي اتخذ قرارا بعزل "المليجي" لاتهامه بمخالفات مالية وإدارية والسيطرة على مقرات النقابة.