قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن ما تزعمه دولة الاحتلال الإسرائيلي بشان بناء علاقات مع دول عربية من أجل تنحية القضية الفلسطينية "كذب" يطلقه بنيامين نتنياهو.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن تننياهو يروج لمثل هذه الأكاذيب لكي يستفيد منها في مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.

وتابع: "نتنياهو يحاول أن يوهم الغرب بأنه أقام علاقات مع العرب لتنحية القضية الفلطسينية، وهذا لم يحدث لأن العرب لا يمكن أن يتخلوا عن فلسطين، فمثلًا مصر لم تتخلَ عن فلسطين، كما أن الموقف العربي موحد، والدول العربية يدعم فلسطين بحوالي 130 مليون دولار شهريًا على مدى السنوات السابقة".

وأذاع الإعلامي أحمد موسى لقاءً مسجلًا مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حلقة اليوم، من برنامج "على مسئوليتي"، حيث قال في بداية تقديم الحلقة، إنه قابل "أبو الغيط"، في مقر جامعة الدول العربية وتحدث معه في عدد من الملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف الجولان.