قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تبتلع فلسطين، مضيفًَا: "خلاص انتهت، وده بسبب ظروف 2011، وإسرائيل تعيش أجمل أيام حياتها للأسف"

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إيران تدعي تحرير فلسطين، وأن هناك نزاع إسرائيلي إيراني على الأراضي العربية، موضحًا أن هذا الوضع بالغ الصعوبة.

وطالب "أبو الغيط"، إيران بتغيير نهجها الذي يعتمد على التوسع في الدول العربية، كما طالب أيضُا الدول العربية بالتعامل مع ازماتها بشكل أفقي.

ويذيع الإعلامي أحمد موسى لقاءً مسجلًا مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حلقة اليوم، من برنامج "على مسئوليتي"، حيث قال في بداية تقديم الحلقة، إنه قابل "أبو الغيط"، في مقر جامعة الدول العربية وتحدث معه في عدد من الملفات وعلى رأسها القضية الفلسطينية وملف الجولان.